«المحامين»: استمرار عمل إدارات العلاج بكل فروع النقابة خلال إجازة عيد الأضحى

قرر عبد الحليم علام نقيب المحامين، استمرار عمل إدارة العلاج، طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، في جميع المنافذ المحددة لاستخراج خطابات العلاج بالنقابة العامة برمسيس، وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

تيسير خدمات المحامين في أنحاء الجمهورية

وقال نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في بيان إنه جرى توفير موظفين لإصدار خطابات مباشرة لمعامل التحاليل والأشعة المتعاقد معها عبر تطبيق الواتساب، دون تكبد المحامي عناء الذهاب للإدارة أو مقر نقابته الفرعية للحصول عليه، وبناء على ذلك يستطيع المحامي الذهاب إلى معامل التحاليل والأشعة المتعاقد معها على مستوى الجمهورية؛ بالكارنيه والروشتة للحصول على خدمته.

ويبدأ العمل خلال إجازة عيد الأضحى من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الثانية ظهرًا، في النقابة العامة، وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.