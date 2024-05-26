نقيب المحامين: وضع ضوابط للقيد في النقابة يستهدف الحفاظ على المهنة

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا بأنه بعد آداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.

ضوابط النقابة العامة للمحامين

وقال عبدالحليم علام، أن وضع ضوابط للقيد في النقابة يستهدف الحفاظ على المهنة وآدابها وتقاليدها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تسلل عدد من غير المحامين للقيد بالنقابة عن طريق تزوير الشهادات والمستندات، لذلك اشترطنا حضور المحامي بشخصه لتقديم ملف قيده وتوقيعه على كل مستند يقدمه.

قانون المحاماة

ونفى نقيب المحامين ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضوابط القيد الجديدة واشتراط دبلومة يحصل عليها المحامي للقيد بالنقابة، قائلا: "قانون المحاماة الأخير اشترط حصول المحامي على الأكاديمية لمدة سنتين وعطلنا النص حرصًا على مصلحة المحامين، ولن نضع شروطاً تعجيزية للالتحاق بمهنة المحاماة، فنحن مؤمنين بأن الفكر أهم من المقدرة المالية".

وأكد أن نقابة المحامين عريقة ولها تاريخ طويل منذ عام 1912، منوهًا بأن عدد المحامين في مصر يبلغ 500 ألف محام وهو ما يقارب عدد المحامين في باقي الوطن العربي، مضيفاً: "في شهر الانتخابات فقط تقدم للقيد بالنقابة ما يقارب 9 آلاف محام في حين أن الجمعية العمومية لمحامي الكويت تبلغ 3 آلاف محام فقط".

وأشار نقيب المحامين، إلى أن مدونة السلوك المهني من أفضل النصوص الموجودة في قانون المحاماة والتي يجب تفعيلها لأنه من أمن العقاب أساء الأدب، ولا ينبغي أن تكون مؤسسة بقدر وقيمة نقابة المحامين لا يوجد بها عقاب لأعضائها، مشيرًا إلى أن إساءة الأدب والتطاول ليسوا من الكبرياء، ولكن الحفاظ على القيمة والمبدأ والثوابت هو قمة الرقي والكبرياء.

وشدد نقيب المحامين على ضرورة أن يفتخر المحامي ويعتز بنفسه، وأن يحترم ذاته وزملائه ويقدر الآخرين، وأن يؤدي وظيفته في حدود المرسوم له، ولا ينبغي له أن يشعر بالدونية، أو يعتقد بأنه أقل شأنا من الآخرين فمن صفوف المحامين من ينضم للشرطة والنيابة والجيش، والمحامي يجبر الآخرين على احترامه بعقله وفكره وثقافته.

واختتم نقيب المحامين كلمته: "لا نسعى لعقاب أحد من خلال وضع ضوابط القيد، ونسعى لتأسيس عمل نقابي يعود بالفائدة على شباب المهنة ومستقبلها، ولن نتخلى عن ذلك.

حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس النقابة العامة، الأساتذة؛ «أبوبكر ضوة، محمد الكسار، محمد كركاب، أسامة سلمان، إبراهيم فؤاد، محمد هيبة، محمد عيسى، أحمد أسامة».