«المحامين» تصدر بيانًا بشأن فتح باب القيد في النقابة

أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بيانًا بشأن فتح باب القيد، مؤكدةً أنها تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له.

إجراءات قيد المحامين الجدد

وأكد البيان أنه «تنفيذًا للبرنامج الذي قطعناه على أنفسنا بشأن إعادة المحاماة لمكانتها وقيمتها، فإنه تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون».

المنتفعين من الفساد

وأهابت النقابة العامة للمحامين بالزميلات والزملاء والأبناء التحلي بالصبر، وعدم الالتفات لمروجي الشائعات و الأكاذيب من منتفعين وفاسدين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية ومنافعهم غير المشروعة.