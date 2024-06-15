حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الأضحى 2024، موضحة أنه جرى الدفع بعدد من القطارات الإضافية لخدمة الركاب، ويمكن حجز تذاكر السفر في نفس اليوم، مشددة على ضرورة مراجعة بيانات التذكرة كاملة كموعد القيام والوصول والتكلفة.

مواعيد القطارات

ترصد الوطن في التقرير التالي، مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الأضحى 2024، كالتالي:

قطار 2247 ثالثة تهوية ديناميكية «أسوان - القاهرة»

- التشغيل يوم 21 يونيوالجاري

- يقوم الساعة 09:45 مساء من محطة أسوان

- يصل القاهرة الساعة 10:05 صباحاً

قطار 2249 ثالثة تهوية ديناميكية «أسوان - القاهرة»

- التشغيل يوم 21 يونيو الجاري

- يقوم الساعة 05:40 مساء من محطة أسوان

- يصل القاهرة الساعة 07:10 صباحاً

قطار 2041 تالجو «الأقصر - القاهرة»

- امتداد مسير القطار من محطة أسوان اليوم 15 يونيو الجاري

- يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساء

- يصل القاهرة الساعة 11:15 صباح الغد

قطار 1946 مكيف «القاهرة - أسوان»

- تشغيل القطار اليوم

- يجري التشغيل بتركيب 8 عربات ثانية مكيفة أسباني

- يقوم من القاهرة الساعة 05:00 مساء

- يصل أسوان الساعة 05:15 صباح الغد

قطار 1947 مكيف «أسوان - القاهرة»

- تعديل تشغيل القطار بتركيب 8 عربات ثانية مكيفة أسباني

- يقوم من أسوان الساعة 07:00 صباحاً

- يصل القاهرة الساعة 07:15 مساء