عاجل.. الأهلي يحسم مصير عودة محمد شريف

أصبح محمد شريف، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي الخليج السعودي، من ضمن قائمة الأسماء المرشحة للتواجد في صفوف الأهلي خلال الموسم الجديد، بعد توصية من لجنة تخطيط الكرة بالقلعة الحمراء تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل 2024.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ«الوطن سبورت» أن محمد شريف، أصبح مرشح للعودة لصفوف الأهلي مرة أخرى، بعد أن طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، ضم ثنائي هجومي مع بداية الموسم، نظرًا لتأكد رحيل الفرنسي أنتوني موديست ومحمود عبدالمنعم «كهربا» في نهاية الموسم.

وتترقب إدارة الأهلي موقف إدارة الخليج السعودي، لتحديد موقف التعاقد مع اللاعب من عدمه.

قرار عاجل في الأهلي بعد تصريحات محمد شريف «خاص»