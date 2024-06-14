عاجل.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن ضربة جزاء الأهلي أمام فاركو

حسم توفيق السيد، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، الجدل حول ضربة جزاء الأهلي في مباراة فاركو، في المباراة التي تجمعه مع فاركو، في المباراة المقامة في الجولة 11 من عمر دوري Nile، والتي أقيمت على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب.

وأكد «السيد» في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» أن ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح الأهلي «صحيحة» لوجود دفعة من لاعب فاركو في ظهر الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم نادي الأهلي.

وأوضح الحكم السابق أن قرار حكم الفيديو صحيحًا باستدعاء محمود ناجي حكم المباراة، من أجل رؤية اللعبة واحتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي.

الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح الأهلي

واحتسب محمود ناجي، حكم مباراة الأهلي وفاركو، ضربة جزاء لصالح الأهلي بسبب وجود دفع لموديست، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

الأهلي يتقدم بالهدف الأول على فاركو

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30 من عمر المباراة، وذلك من ضربة جزاء سجلها إمام عاشور، لاعب وسط الفريق.