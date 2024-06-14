عاجل.. ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو والزمالك على سيراميكا.. «صدمة للأبيض»
09:34 م | الجمعة 14 يونيو 2024
الأهلي وفاركو
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 4 مراكز في جدول ترتيب الدوري الممتاز «دوري Nile» ، وذلك بعدما أقيمت اليوم مؤجلات الجولة 11 ، وحقق الأحمر الفوز بنتيجة 2-1 على حساب فاركو ، بينما ارتقى الزمالك مركزا للأعلى، بعدما فاز الأبيض بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعته مع سيراميكا كليوباترا.
ترتيب الدوري المصري بعد فز الأهلي على فاركو وهزيمة الزمالك من سيراميكا
1- بيراميدز (56 نقطة)
2- المصري البورسعيدي (39)
3- زد إف سي (37 نقطة)
4- الأهلي (36 نقطة)
5- إنبي (36 نقطة)
6- الإتحاد السكندري (36 نقطة)
7- مودرن فيوتشر (35 نقطة)
8- سموحة (35 نقطة)
9- سيراميكا كليوباترا (34 نقطة)
10- طلائع الجيش (33 نقطة)
11- الزمالك (31 نقطة)
12- الجونة (30 نقطة)
13- الإسماعيلي (27 نقطة)
14- البنك الأهلي (23 نقطة)
15- بلدية المحلة (22 نقطة)
16- فاركو (21 نقطة)
17- المقاولون العرب (16 نقطة)
18- الداخلية ( 15 نقطة)