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عاجل.. ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو والزمالك على سيراميكا.. «صدمة للأبيض»

كتب:

محمد عبد المعطي عمران
09:34 م | الجمعة 14 يونيو 2024
الأهلي وفاركو

الأهلي وفاركو

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 4 مراكز في جدول ترتيب الدوري الممتاز «دوري Nile» ، وذلك بعدما أقيمت اليوم مؤجلات الجولة 11 ، وحقق الأحمر الفوز بنتيجة 2-1 على حساب فاركو ، بينما ارتقى الزمالك مركزا للأعلى، بعدما فاز الأبيض بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعته مع سيراميكا كليوباترا.

ترتيب الدوري المصري بعد فز الأهلي على فاركو وهزيمة الزمالك من سيراميكا

1- بيراميدز (56 نقطة) 

2- المصري البورسعيدي (39)

3- زد إف سي (37 نقطة) 

4- الأهلي  (36 نقطة) 

5- إنبي (36 نقطة) 

6- الإتحاد السكندري (36 نقطة) 

7- مودرن فيوتشر (35 نقطة) 

8- سموحة (35 نقطة)

9- سيراميكا كليوباترا (34 نقطة)

10- طلائع الجيش (33 نقطة) 

11- الزمالك (31 نقطة) 

12- الجونة (30 نقطة) 

13- الإسماعيلي (27 نقطة) 

14- البنك الأهلي (23 نقطة) 

15- بلدية المحلة (22 نقطة) 

16- فاركو (21 نقطة) 

17- المقاولون العرب (16 نقطة)

18- الداخلية ( 15 نقطة) 

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