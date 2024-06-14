عاجل.. ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو والزمالك على سيراميكا.. «صدمة للأبيض»

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 4 مراكز في جدول ترتيب الدوري الممتاز «دوري Nile» ، وذلك بعدما أقيمت اليوم مؤجلات الجولة 11 ، وحقق الأحمر الفوز بنتيجة 2-1 على حساب فاركو ، بينما ارتقى الزمالك مركزا للأعلى، بعدما فاز الأبيض بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعته مع سيراميكا كليوباترا.

ترتيب الدوري المصري بعد فز الأهلي على فاركو وهزيمة الزمالك من سيراميكا

1- بيراميدز (56 نقطة)

2- المصري البورسعيدي (39)

3- زد إف سي (37 نقطة)

4- الأهلي (36 نقطة)

5- إنبي (36 نقطة)

6- الإتحاد السكندري (36 نقطة)

7- مودرن فيوتشر (35 نقطة)

8- سموحة (35 نقطة)

9- سيراميكا كليوباترا (34 نقطة)

10- طلائع الجيش (33 نقطة)

11- الزمالك (31 نقطة)

12- الجونة (30 نقطة)

13- الإسماعيلي (27 نقطة)

14- البنك الأهلي (23 نقطة)

15- بلدية المحلة (22 نقطة)

16- فاركو (21 نقطة)

17- المقاولون العرب (16 نقطة)

18- الداخلية ( 15 نقطة)