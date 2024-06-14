قناة مجانية ناقلة لمباراة الأهلي وفاركو اليوم.. «اتفرج ببلاش»

مباراة قوية للنادي الأهلي يخوضها أمام نظيره فاركو، وذلك على أرضية ملعب برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من دوري nile، إذ ينتظرها عشاق كرة القدم ما يجعلهم يبحثون عن القنوات الناقلة للقاء؛ ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وفاركو.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

تنطلق مباراة الأهلي وفاركو اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، إذ تنقل المبارة على قناة أون تايم سبورتس مجانا.

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد على النايل سات: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

ويأتي النادي الأهلي في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، وذلك بعد لعب 15 مباراة، حيث فاز المارد الأحمر في 10 مباريات، وخسر مبارتين، كما أنه تعادل في 3 مواجهات وسجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا.

ويأتي نادي فاركو في المركز رقم 16 من ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة جمعها من لعب 23 مباراة، إذ فاز في 4 مباريات، وخسر 11 مواجهة، وتعادل في 9 مواجهات.

وكان النادي الأهلي حقق الفوز على بلدية المحلة وذلك بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بمسابقة الدوري، بينما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.