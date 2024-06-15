الفصائل الفلسطينية توجه رسالة إلى الحجاج في يوم عرفة.. ماذا قالت؟

وجه المتحدث باسم الفصائل الفلسطينية أبوعبيدة، رسالة إلى الحجاج في يوم عرفة، بحسب ما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

أبو عبيدة: تذكروا إخوانكم في غزة

وقال «أبوعبيدة»: «ندعو حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة».

وأضاف: «إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة».

واستكمل المتحدث باسم الفصائل الفلسطينية: «طوفان الأقصى انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين، ومناسك الحج هي فرصة لنذكّر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم».