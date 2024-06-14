دعاء لأهل فلسطين في يوم التروية.. «اللهم انصرهم وثبت أقدامهم»

دعاء لأهل فلسطين في يوم التروية من بين الأشياء التي لا ينساها المسلمون ويحرصون عليها في هذه الأيام المباركة، ويسعى كل مسلم بالتقرب من الله عز وجل بالمزيد من الطاعات، خصوصًا الدعاء لأن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، ويستحب الدعاء لأهل فلسطين في هذا اليوم لعل الله ينصرهم في قضيتهم على إسرائيل.

دعاء لأهل فلسطين في يوم التروية

وحول الدعاء لأهل فلسطين في يوم التروية يستحب الدعاء لهم بالنصر والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي وأن يعطيهم الله الأمل من خلال التضرع إلى الله في هذا اليوم، وقد نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعاء لأهل غزة وهو:

«يارب كن مع أهلنا فى غزة، وحرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين».

كما يمكن الدعاء لأهل فلسطين في يوم التروية بعدة أدعية ليعطيهم الله القوة والأمل على مواجهه الاحتلال والنصر فيمكن ترديد على سبيل المثال:

«اللهم عليك بمن اعتدى عليهم اللهم إنا نسألك أن تدمر أعداءهم اللهم نسألك أن تقبل دعاءنا لهم، اللهم تصدق بهم علينا، اللهم لا ترنا فيهم ما يحزننا وما يقبض قلوبنا».

دعاء لأهل فلسطين في يوم التروية بالنصر

«اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعل نار أعدائهم برد وسلام على المسلمين».

«اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم اللهم اشفي جرحاهم واطلق أسر أسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوي يا رب العالمين امين».

«اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين اللهم اقتل من قتل المسلمين، اللهم انصر شعب فلسطين على أعدائهم اليهود».

«اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى وفي غزة وفي كل مكان يذكر فيه اسمك، يا رب يا عزيز استجب دعائي».

«اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى وفي غزة وفي كل مكان يذكر فيه اسمك».

«يا رب يا عزيز أجب دعائي اللهُمَّ سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليها وأفتح لهم أبواب توفيقك واشرح صدرهم، ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم».

«اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين».

دعاء لأهل فلسطين في يوم التروية مكتوب

«اللهم إنا نسألك بإسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفظك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين»

«اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.»

«اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم برداً وسلاماً يا أرحم الرّاحمين.»

«اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل، حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه».