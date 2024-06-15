تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة عبر مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن وجرى تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و531 شاحنة و277 سيارة، وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، و327 شاحنة و276 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 204 شاحنات وسيارة واحدة.

يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة «CECILIA» على متنها 6000 طن مواد غذائية تصدير إلى السودان وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4915 راكبا.

تداول 4330 طنا في ميناء سفاجا

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض، بينما تغادر السفينة EUR OSCAR، فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين الرياض و«ALCUDIA EXPRESS» وغادرت العبارة الرياض، كما شهد ميناء نويبع تداول 4330 طنا، 370 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي أيلة، كوين نفرتيتي، بريدج واور.