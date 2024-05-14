حركة تجارية نشطة بميناء دمياط في تداول السفن.. تصدير 17 ألفا و529 طن بضائع

شهد ميناء دمياط، حركة تجارية نشطة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ استقبل 12 سفينة، وغادرت 13 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17 ألفا و529 طنا تشمل 5443 طن يوريا و1100 طن علف بنجر و 4445 طن أسمنت معبأ و330 طن مولاس و700 طن ملح معبأ و5511 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأكدت هيئة الميناء في تقرير لها، أن حركة الوارد من البضائع العامة 65 ألفا و167 طن تشمل 11 ألفا و710 أطنان قمح و27 ألفا و792 طن ذرة و9530 طن فول صويا و6244 طن خردة و9020 طن حديد و741 طن خشب زان و439 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 130 طن، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 263 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1602 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53 ألفا و587 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 246 ألفا و986 طنًا، كما غادرت 4 قطار بحمولة إجمالية 4907 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة والقليوبية و كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6034 حركة.