زيادة حركة السفن في ميناء الإسكندرية خلال شهر أبريل بنسبة 26%

شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايدا كبيرا خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بالشهر المثيل من العام الماضي، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت ارتفاعا ضخما خلال شهر إبريل بواقع 68.9% إذ جرى تداول 661 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 391 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023.

تداول 2 مليون طن تقريبا خلال الشهر

وبحسب بيان ميناء الإسكندرية اليوم، فإن حركة البضائع المحواة «المعبأة» شهدت ارتفاعاً بواقع 26.4% خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بالشهر المثيل من العام الماضي، حيث تم تداول 2 مليون طن تقريبا خلال الشهر، و 1.6 مليون طن خلال شهر إبريل من العام السابق، وقد بلغت نسبة الزيادة في أعداد الحاويات المتداولة 41.8%

زيادة بضائع الصب الجاف

وجاءت بضائع الصب الجاف «البضائع غير المعبأة» في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر إبريل 2024، عن الشهر المثيل من العام الماضي، بواقع 14.1% تقريباً حيث تم تداول 2.4 مليون طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 2.1 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023 .

وأسفرت الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن ارتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر إبريل 2024 إلى 5.9 مليون طن بنسبة زيادة 21.5 % مقارنة بشهر إبريل 2023 .

وفي سياق متصل شهدت حركة السفن بدورها تزايدا ملحوظا خلال شهر إبريل 2024 ، حيث تصدرت سفن الصب السائل أكثر أنواع السفن ارتفاعاً بواقع 40% بإجمالي عدد 49 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق العبارات بنسبة 36.4% تقريباً.

كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الحاويات خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بشهر إبريل 2023 حوالي 29.1% تليها سفن البضائع العامة بنسبة زيادة 9.2% وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 26.2% خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بشهر إبريل 2023 بواقع 434 سفينة.