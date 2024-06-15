موعد صلاة العيد 2024 في القدس.. وبيان هام من مجلس الكنائس الفلسطينية

أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، موعد صلاة العيد 2024 في القدس المحتلة.

موعد صلاة العيد 2024 في القدس

وأكد مفتي الديار الفلسطينية أن موعد صلاة العيد 2024 في القدس يأتي الساعة 6:05 صباحا، حسب التوقيت الصيفي، مناشدًا الفلسطنيين بضرورة زيارة بيوت وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين.

وحث مفتي القدس، الفلسطنيين الأثرياء والقادرين، على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

قصر الاحتفالات على صلاة العيد

وفي سياق متصل دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى اقتصار فعاليات عيد الأضحى المبارك على الشعائر الدينية فقط، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب «أبو مازن» عن أمله أن يأتي العيد القادم وقد تحقق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين من الشتات.

لجنة الكنائس الفلسطينية تهاجم دولة الاحتلال

وفي بيان تضامني هاجمت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، دولة الاحتلال، مشيرة إلى أنها تغتال فرحة الشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك، مضيفة في بيان «يأتي عيد الأضحى هذا العام، في ظل حرب الإبادة والتجويع والتهجير والدمار والموت التي يعيشها شعبنا في غزة، كما هو الحال في مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة المحتلة بما فيها القدس».