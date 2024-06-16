سيلين ديون تدرس عودتها إلى الغناء في لاس فيجاس: «سأكون على المسرح»

كشفت سيلين ديون أنها تستعيد عافيتها وتخطط بالفعل لإقامة عرض غنائي جديد في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال لقائها الإعلامي الأول الذي أجرته منذ إعلان إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب في 2022، وهو الذي يسبب تشنجات في عضلات الجسم، ما أبعدها عن الغناء والعروض الفنية خلال الفترة الماضية.

وقالت سيلين ديون إنها عانت من الغناء على المسرح لعدة سنوات قبل تشخيص إصابتها بالاضطراب العصبي، متلازمة الشخص المتصلب، حيث لم تستطع أداء أغانيها الشهيرة بنفس قدرتها السابقة على الغناء، «لقد كان الأمر غريبا بعض الشيء، مثل تشنج بسيط، كان صوتي يعاني، وبدأت أتعرض للضغط»، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

سيلين ديون عن عودتها إلى الغناء: لا أستطيع الانتظار

استمرت عروض وحفلات سيلين ديون في لاس فيجاس على مدار 16 عامًا، حققت خلالها أكثر من 680 مليون دولار، وتقول الآن إنها تخطط للعودة إلى نفس المرحلة بمجرد أن تشعر بأنها قادرة جسديًا، «سأكون على المسرح.. لا أعرف متى بالضبط، لكن ثق بي سأصرخ بصوت عالٍ.. لا أستطيع الانتظار».

قصة كفاح سيلين ديون في فيلم وثائقي

على الجانب الآخر، تشارك ديون قصة كفاحها من أجل العودة إلى حالتها الصحية السابقة والتغلب على المرض في الفيلم الوثائقي «I Am: Céline Dion» الذي سيصدر في 25 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن هدفها الآخر إلى جانب عودتها إلى الغناء، هو جمع الأموال من أجل التوعية بالحالة التي أصابتها.