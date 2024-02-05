سيلين ديون تفاجئ الجمهور بالظهور في حفل جوائز جرامي بعد أزمة مرضها

شهد حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66 عددًا من المشاهد المهمة على مدار حفل توزيع الجوائز، ولكن كان أبرزها النجمة سيلين ديون التي فجأت الجميع بظهورها العلني الأول منذ أزمة مرضها، حيث صعدت المسرح جنبًا إلى جنب مع ابنها رينيه تشارلز أنجيليل لتقديم جائزة ألبوم العام الذي فازت بها تايلور سويفت عن ألبوم «Midnights»

بدت سيلين ديون متأثرة بعودتها إلى أعين الجمهور منذ تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب -وهو مرض عصبي نادر يسبب تشنجات شديدة- عند وصولها إلى الميكروفون وسط تصفيق حار، شكرت سيلين الجمهور وتحدثت عن صنع الموسيقى، وفقًا لما نشره موقع «مترو».

سيلين ديون: لا يجب أن نتعامل مع السعادة التي تجبلها الموسيقى على أنّها أمر مفروغ منه

وقالت سيلين ديون « شكرًا لكم جميعًا! أنا أحبكم جدا، وعندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقًا من قلبي»، وتابعت: «المتواجدون هنا في حفل توزيع جوائز جرامي يجب ألا يتعاملوا مع الحب الهائل والفرح الذي تجلبه الموسيقى لحياتنا وللناس في جميع أنحاء العالم على أنها أمر مسلم به».

وأضافت: «الآن يسعدني كثيرًا أنَّ أقدم جائزة جرامي التي قدمها لي الأسطورتان ديانا روس وستينج قبل 27 عامًا والفائزة بها تايلور سويفت»