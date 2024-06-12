سيلين ديون تكشف تفاصيل معاناتها مع «التصلب»: كسرت أضلاعي بسبب التشنجات

كشفت النجمة العالمية سيلين ديون، تفاصيل الخسائر التي لحقت بحياتها منذ تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب في عام 2022، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية منذ إصابتها، لبرنامج بعنوان «قصة سيلين» مع الإعلامية هدى قطب.

شرحت سيلين ديون تفاصيل الصعوبات التي واجهتها على مر السنين، منذ بدأت تعاني من الأعراض لأول مرة إلى كيفية التعامل مع وصفة طبية لعقار الفاليوم الذي كاد أن يقتلها، وفق ما نشره موقع «فارايتي».

سيلين ديون: الفاليوم كاد يقتلني

قالت ديون إنّ الأطباء وصفوا لها الفاليوم للتعامل مع تشنجات العضلات وتيبّسها قبل تشخيصها بمتلازمة الشخص المتصلب في 2022، وكانت تتناوله من أجل التمكن من العمل، ومع الوقت رفعت الجرة من 40 ملليجرام وهي أعلى نسبة يمكن الحصول عليها إلى 90 مللي جرام، ما تسبب لها في مضاعفات خطيرة، وأضافت: «لم أكن أعلم أنه يمكن أن يقتلني».

خلال المقابلة، أوضحت ديون أنّها بدأت تعاني من مشكلات جسدية لأول مرة أثناء جولتها العالمية «Take Chances» عام 2008، مع مرور الوقت، وعندما كانت تشعر بالأعراض أثناء الأداء، كانت تدير الميكروفون للجمهور ليغني، «أردت أن أكون شجاعة، ولم أرغب في أخذل أي شخص».

وشرحت ديون بالتفصيل كيف أثرت التشنجات والتيبس على قدرتها على الحركة والغناء على مر السنين، وكيف تطور الأمر إلى درجة أنّها كسرت أضلاعها من التشنجات الشديدة، تقول وهي تشير إلى حلقها: «لقد بدأ الأمر هنا. سيكون الأمر على ما يرام. ثم تجد صعوبة في المشي ثم تصبح أعمى لمدة ساعتين وتتساءل، ماذا حدث؟ هل فاتني شيء؟ هل حدث لي انخفاض في السكر أو شيء من هذا القبيل؟ تفكر في الأشياء البسيطة، ولا تفكر في أنك ستموت».

«I Am: Celine Dion» وثائقي عن حياة سيلين ديون ورحلتها مع المرض

وتقدم المغنية العالمية تجربتها في الفيلم الوثائقي القادم بعنوان «I Am: Celine Dion»، والذي سيُعرض لأول مرة في 25 يونيو، حيث كانت بالفعل تصور فيلمًا وثائقيًا عن حياتها عندما تم تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب في عام 2022 والتي أعلنتها للعالم على وسائل التواصل الاجتماعي.