متلازمة الشخص المتيبس.. 8 معلومات عن مرض منع سيلين ديون من الغناء

وثائقي جديد يجسد معاناة النجمة العالمية سيلين ديون، بعد أن أُصيبت في أواخر عام 2022، بمتلازمة الشخص المتيبس، وهو مرض نادر، خرجت وكشفت عنه «ديون»، في مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، معلنة إصابتها بالمرض وهو مرض عصبي نادر للغاية، إذ أجبرها على إلغاء جميع حفلاتها حينها، ضمن جولتها العالمية «كاريدج وورلد تور».

وبعد أن أعلن القائمون على انتهاء الفيلم الوثائقي الجديد I Am: Celine Dion ، أعلنت منصة أمازون عن طرح الفيلم الوثائقي بـ240 دولة للتوعية من مرض مغنية البوب سيلين ديون، دون الكشف عن موعد محدد لعرضه، ونستعرض خلال السطور التالية معلومات عن متلازمة الشخص المتيبس الذي منعها من الغناء، وفقًا للدكتور أيمن عجيب أخصائي المخ والأعصاب.

معلومات عن متلازمة الشخص المتيبس

- متلازمة الشخص المتيبس هي مرض نادر جدا.

- المتلازمة نادرة وتصيب العمود الفقري والساقين.

- قد تسبب تشنجات مؤلمة في العضلات.

- تصيب النساء أكثر من الرجال.

- متلازمة الشخص المتيبس هي اضطراب عصبي نادر مجهول الأسباب.

- تزداد الحساسية تجاه بالضوضاء والضغط النفسي والتلامس الجسدي.

- قد تكون ناجمة عن الاستجابات المناعية الذاتية.

- لا يوجد علاج محدد للمرض، إلا أن بعض الأدوية مثل «الجلوبولين» تخفف الحساسية إزاء الصوت والضوء.

معلومات عن سيلين ديون

- سيلين ديون صاحبة أغنية «My Heart Will Go On» الشهيرة التي غنتها لـ فيلم «تايتنك».

- تصدرت الأغنية قائمة الأفضل لأغاني ببريطانيا لمدة 20 أسبوعًا، وما زالت إحدى الأغاني الأكثر مبيعًا حتي اليوم.

- سيلين ديون مغنية كندية، تربعت على عرش الغناء في التسعينيات.

- صنفت عدة مرات أنها الأفضل في التاريخ بسبب ما قدمته من أغاني مهمة.

- مسيرتها الغنائية الناجحة جعلها واحدة من أغنى النساء المشاهير.

- كانت إطلالاتها أيقونة في عالم الموضة بسبب حبها للمجوهرات.