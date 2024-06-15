دعاء يوم القر.. أدعية للرزق وفك الكرب والزواج والإنجاب

يوم القر من أعظم أيام الله في السنة، ويستحب فيه التوجه إلى الله بالدعاء والإكثار من ترديد الأدعية في ذلك اليوم، وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ اْلأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ»، [سنن أبي داود]، وهو ثاني أيام العيد وأول أيام التشريق والموافق 11 من ذي الحجة.

وهناك الكثير من الأدعية يمكن ترديدها لتكون «دعاء يوم القر»، فقد أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- بذكر الله تعالى في أيام التشريق، ولهذا يحرص الكثيرون على ترديد أدعية يوم القر وأيام التشريق.

دعاء يوم القر مستجاب

وليست هناك صيغة محددة لترديدها كـ دعاء يوم القر، ولكن يفضل الإكثار من الدعاء في يوم القر، وذلك لأنه من العبادات المستحبة.

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنّه الدعاء مستجاب في يوم القر، وفقًا لما روى عن أبي موسى الأشعري، أنه قال في خطبته يوم النحر: «هذا يوم الحج الأكبر، وهذه الأيام المعلومات التسعة التي ذكر الله في القرآن، لا يرد فيهن الدعاء، هذا يوم الحج الأكبر وما بعده من الثلاثة اللائي ذكر الله الأيام المعدودات، لا يرد فيهن الدعاء؛ فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل».

أدعية يوم القر

ويمكن ترديد أدعية ليوم القر ومنها:

«اللهم لك الحمد عدد ما تُحيي وتُميت.. وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم.. وعدد ما تجرى به الريح.. وتحملهُ السحاب.. ويختلف عليه الليل والنهار.. وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم.. حمدًا لا ينقضي عددُه.. ولا يفنى مددُه».

«اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك».

«اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك».

«اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت».

دعاء يوم القر لأبنائي

ويمكن استغلال يوم القر في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء للأبناء، ويمكن ترديد ما يلى:

«اللهم أحيهم على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا، وما كان من المشركين».

«اللهم اجعل أبنائي من الصالحين في الدارين، ولا تصعب عليهم أمرًا من أمور الدنيا أو الآخرة».

«اللهم ارفع ذكر أبنائي، وضع أوزارهم، وأصلح أمورهم، واغفر ذنوبهم، وارزقني برهم».

«اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين».

اللهم أقل عثراتهم، واغفر زلاتهم، وكفر عنهم سيئاتهم، وتوفهم مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.

دعاء يوم القر للزواج

ويمكن للرجل أو الأنثى الاستعانة ببعض أدعية للزواج، والدعاء إلى الله بالزوج الصالح، ومن هذه الأدعية:

«اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك وقوّتك وعزّتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان يا منّان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حيّ يا قيّوم».

«اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا».

«يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللهمّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، وارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين».

«اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين».

دعاء يوم القر للرزق

«اللّهم أحينا مستورين، و أمتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض».

«اللهم ما قسمت في يوم عرفة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين».

«إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، اللّهم ما قسمت في يوم عرفة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب».

«اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين».

دعاء يوم القر للإنجاب

هناك أدعية للإنجاب ذكرها من قبل أنبياء وتوجهوا بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويمكن الاستعانة بها كـ دعاء يوم القر، ومنها:

ـ دعاء سيدنا إبراهيم «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ»، فوهبه الله سيدنا إسماعيل، وإسحاق، ويعقوب.

دعاء سيدنا ذكريا «رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً».

دعاء سيدنا ذكريا «رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ»، فهذا الدعاء كان سببًا في أن رزقه الله بسيدنا يحي ذريه صالحة.