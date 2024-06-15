ما صحة حديث «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر»؟

أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، من خير الأيام التي تمر على المسلمين، ويحرص الكثير منهم على استغلالها والتقرب إلى المولى عز وجل، ويشغل بال كثير من الأشخاص معرفة تفسير حديث «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر» وصحته، وهو الأمر الذي فسرته «دار الإفتاء» في إحدى فتواها.

حديث «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر»

ونشرت دار الإفتاء المصرية فتوى عبر موقعها الرسمي، توضح من خلالها صحة حديث «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر»، مشيرة إلى أنّ يوم النحر له فضل كبير ويطلق عليه «يوم الحج الأكبر»، لافتة إلى قول الله تعالى: «وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ» [التوبة: 3]، كما لفتت أيضا إلى ما جاء في «حاشية الجمل على شرح المنهج» (2/ 470، ط. دار الفكر): «وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ هُوَ أَيْ يَوْمُ النَّحْرِ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ أَعْمَالِ النُّسُكِ يَقَعُ فِيهِ» اهـ.

أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى

وأشارت الإفتاء المصرية إلى ما قاله «المنذري» في «الترغيب والترهيب»، عن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل أيام الدنيا العشر قيل: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب»، كما لفتت إلى ما جاء في صحيح ابن حبان وغيره مرفوعا: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم الوقفة.

وأكدت «الإفتاء»، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر»، هذا لأنّ يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وثبت أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يوم النحر هو يوم الحج الأكبر»، لأنه هناك أعمال تُؤدى في هذا اليوم فقط، مثل الوقوف بالمزدلفة، ورمي الجمرة العقبة بمفردها، والنحر، والحلق، وطواف الإفاضة.