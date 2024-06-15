أدعية يوم القر.. كلمات مستحبة رددها في هذا الوقت

أدعية يوم القر من الكلمات المستحبة التي يهتم عديد من المسلمين بترديدها، فالدعاء من العبادات المستحبة ومن شأنها أن تقرب العبد من ربه، وتعد الأيام الحالية من خير الأيام، ويحرص ملايين المسلمين على استغلالها بالشكل السليم، من خلال الصيام والدعاء وغيرها من أشكال العبادة التي من شأنها أنّ تكون سببًا في فوز العبد برضا ربه.

أدعية يوم القر

وعن أدعية يوم القر، فوفقًا لدار الإفتاء المصرية، فإنّ يوم القر هو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وهو من الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، ويستحب الدعاء خلاله بما يرغب الإنسان من خير الدنيا والآخرة، وأشارت إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ».

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أنّ سبب تسمية يوم القر بهذا الاسم، لأنّ الحجاج يقرون أي يستقرون فيه بمنى بعد أنّ فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا، و«القَرّ» بفتح القاف وتشديد الراء.

وأدعية يوم القر كثيرة ومتعددة، ويمكن للعبد الاستعانة بأي منها، ومن ضمن تلك الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

- «اللهم يا حي يا قيوم، اسألك بجميع أسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، أنّ تحفظ لي أبنائي، وترزقهم من حيث يعلمون، ومن حيث لا يعلمون، ووفقهم إلى ما تحب وترضاه يا رب العالمين».

- «اللهم أحيهم على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا، وما كان من المشركين».

- «اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ أن ترزقني الذرية الصالحة».

أدعية يوم القر المستحبة

وأوضحت «الإفتاء» عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ أدعية يوم القر لم يرد لها صيغة معينة أو دعاء ثابت على العبد أن يردده، بل يمكن أن يردد أيًَا من الأدعية المحببة إلى قلبه، ويدعوا لله سبحانه وتعال، بما يخطر في باله وما يتمنى من خير الدنيا والآخرة.

ولفتت إلى أنه من المستحب أن يردد العبد أدعية يوم القر في الوقت بين العصر والمغرب، لأنّ هذه الفترة من اليوم يحتمل أنّ نسبة استجابة الدعاء فيها تكون أعلى من أي وقت آخر.

وأشارت إلى أدعية أخرى يستحب ترديدها في هذا اليوم، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

- «اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».

- «اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا».

- «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فإنَّها لم يَدْعُ بها مُسلمٌ ربَّه في شيءٍ قَطُّ إلَّا استَجابَ له».