هل دعاء يوم القر مستجاب؟.. أعظم الأيام عند الله بعد النحر

يُعد يوم القر من أعظم الأيام عند الله عزوجل، كما ورد في الحديث الشريف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر»، ويأتي يوم القر الذي يوافق الحادي عشر من ذي الحجة، بعد يوم النحر مباشرةً، ويمثل أول أيام التشريق في هذا اليوم، ولذلك ينشغل الكثيرون بمعرفة هل دعاء يوم القر مستجاب من عدمه؟، وهو ما أوضحه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

هل دعاء يوم القر مستجاب

وأجاب جمعة على سؤال هل دعاء يوم القر مستجاب؟، قائلا إن يوم القَرّ هو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ويعتبر من أفضل الأيام عند الله تعالى، يُطلق عليه أول أيام التشريق الثلاثة، ويوافق الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- في حديث رواه عبد الله بن قُرط: «إِنَّ أَعْظَمَ اْلأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ» [سنن أبي داود].

فضل يوم القر وأهمية الدعاء فيه

وبخصوص هل دعاء يوم القر مستجاب؟، فإن فضل يوم القر يعود إلى أنه أحد الأيام التي يستجاب فيها الدعاء، بحسب الدكتور علي جمعة، مشيرا إلى رواية عن أبي موسى الأشعري في خطبته يوم النحر، حيث قال: «هذا يوم الحج الأكبر، وهذه الأيام المعلومات التسعة التي ذكر الله في القرآن، لا يرد فيهن الدعاء، هذا يوم الحج الأكبر، وما بعده من الثلاثة اللائي ذكر الله الأيام المعدودات، لا يرد فيهن الدعاء؛ فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل».

سبب تسمية يوم القر وأعمال الحجاج فيه

وتابع جمعة عبر صفحته على فيسبوك قائلا: «يُسمى يوم القر بهذا الاسم لأن الناس يقرون، أي يستقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا. يُقر الحجاج في منى ويؤدون مناسكهم بهدوء واطمئنان. في هذا اليوم، يبدأ الحجاج رمي الجمرات الثلاث اقتداءً بسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث يخرجون بعد صلاة الظهر لرمي الجمرة الأولى (الصغرى) ثم الوسطى وأخيرًا الكبرى (جمرة العقبة)، كل واحدة بسبع حصيات، يدعون بين كل جمرتين، مما يجعل المجموع سبعين حصاة خلال أيام التشريق»