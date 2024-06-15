سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق.. آخر تحديث قبل شراء الشبكة

أعلنت الشعبة العامة للذهب زيادة العمليات الخاصة بشراء مشغولات ذهبية ذلك في الوقت الحالي، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر والأوسع انتشارًا بين المواطنين، نظرا لزيادة شراء الشبكة في الأعياد لهدايا الزواج في موسم عيد الأضحى المبارك.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما أعلنت مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة بأبحاث الذهب، تسجيل سعر الذهب عيار 21 مبلغ الـ3140 جنيها للشراء، بينما سجلت للبيع مبلغ الـ3120 للبيع.

خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 وكذلك باقي الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3589 جنيها للبيع بدون مصنعية، خلال بداية التعاملات الصباحية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الأكثر مبيعا في مصر نحو 3140 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محال الصاغة المصرية نحو 2691 جنيها دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2093 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، بمحال الصاغة، 25120 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2333 دولار للبيع.