أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-6-2024 في مصر.. كم يسجل عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-6-2024 في مصر، حالة من الاستقرار النسبي في مختلف الأعيرة، ومن بينها عيار 21 الأكثر شيوعاً وانتشاراً داخل محلات الصاغة، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين سعر الذهب على مدار اليوم من أجل التعرف على مستجداته.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، وفقاً للتحديث الأخير المُعلن من جانب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 3560 جنيهاً للشراء، و3537 جنيهاً للبيع، «دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3115 جنيهاً للشراء، و3095 جنيهاً للبيع، «دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 2670 جنيهاً للشراء، و2653 جنيهاً للبيع، «دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2077 جنيهاً للشراء، و2063 جنيهاً للبيع، «دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24920 جنيهاً للشراء، «دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية».