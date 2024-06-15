أحمد فايق: أكثر من مليوني حاج بالأراضي المقدسة تجمعهم لغة التقرب إلى الله

قال الإعلامي أحمد فايق، إن المشهد فى صعيد عرفات له جلال، ولا يستطيع أحد وصفه، لافتا إلى أن أكثر من مليوني حاج في هذه الرقعة المباركة، جاءوا يطلبوا رحمة الله.

وتابع خلال تغطية خاصة لقناة dmc، من جبل عرفات: «ربنا يباهي أهل السماء بأهل الأرض، ربنا بيقول له أهل الأرض جاءوا من كل مكان، طمعا في رحمتي، وهم لم يروني».

وأضاف: «درجات الحرارة مرتفعة للغاية، ندعو الله أن يذوق الجميع هذا الإحساس، ولو ربنا بيحب أحد، بيوجد في هذا المكان، ربنا يطبطب علينا جميعا، ويغفر لنا جميعا في هذا اليوم المبارك، أذكركم ونفسي بالإكثار من أدعية الاستوداع (اللهم إني استودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحدًا غيرك)».