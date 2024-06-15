خطبة عيد الأضحى 1445.. مظاهر الفرح تتجلى

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نص خطبة عيد الأضحى 1445، والذي يحتفل به المسلمين غدا الأحد الموافق 16 يونيو 2024، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

خطبة عيد الأضحى 1445

وأوضح وزير الأوقاف أن خطبة عيد الأضحى 1445 تتناول الأعياد وأيام الخير والبركة، ونصها «الأعياد أيام خير وبركة ومواسم فرحة وبهجة حيث تتلاقى الوجوه والقلوب، تحفها البسمة الصافية والسعادة الصادقة، ويوم عيد الأضحى المبارك من أعظم أيام الله عز وجل، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ) لأن الناس يقرون فيه بمنی بعد فراغهم من أعمال يوم النحر».

خطبة عيد الأضحى 1445.. تتجلى مظاهر الفرح

أضاف في خطبة عيد الأضحى 1445، أن في عيد الأضحى تتجلى مظاهر الفرح وتتلاقى مواطن السرور، حيث يفرح حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم النعمة وأجزل لهم المئوية والمنة بطوافهم بالبيت الحرام، وسعيهم بين الصفا والمروة، ووقوفهم على عرفات حيث التعرض للبركات والرحمات كما يفرح المسلمون في بقاع الدنيا بذبح الأضاحي تقرباً إلى الله (عز وجل)، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين، وتحقيقاً للتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.

وأكدت وزارة الأوقاف في خطبة عيد الأضحى 1445 أن العيد فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي وصلة الأرحام، ونشر المودة والرحمة بين الناس.