دعاء لأهالي غزة في عيد الأضحى.. «اللهم انصرهم وارزقهم القوة والصبر»

دعاء لأهالي غزة في عيد الأضحى، يردده المسلمون أثناء صلاة العيد، حيث تتعالى الدعوات نحو أهل غزة الذين يعانون من ويلات الحرب والاعتداءات الغاشمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتزامن مع احتفال المسلمين بالعيد، لم يغفلوا عن أهل غزة، بل حرصوا على الدعاء لهم خلال صلاة العيد، تطبيقًا لقول النبي: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك بين أصابعه».

دعاء لأهالي غزة في عيد الأضحى

وحول دعاء لأهالي غزة في عيد الأضحى، يمكن أن يردد المسلم الدعاء بالصيغة التي يريدها، والتي يُسن أنّ تبدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يُردد دعاء لأهالي غزة في عيد الأضحى بصيغة الشيخ الشعراوي على سبيل المثال لا الحصر، وهي:

- «اللهم إني أسالك أنّ تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه، وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه، وتنصر أخواننا في فلسطين».

- «اللهم إني أسالك أنّ تؤدبهم بحق قولك (وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك)».

- «أسألك يا رب أنّ تؤدبهم بحق قولك (ولنذقينهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر)».

دعاء لأهالي غزة في عيد الأضحى من دار الإفتاء

وعن دعاء لأهالي غزة في عيد الأضحى، ونشرت دار الإفتاء المصرية، عددا من الأدعية لأهل غزة وهي:

ـ «يارب كن مع أهلنا في غزة، اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها وحرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين».

ـ «اللهم يامن لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا.. اللهم احفظ أهل غزة بعينك التي لا تنام، وارزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم.. اللهم إني استودعك غزة وكُل فلسطين، اللهُم كُن لهم عونًا ونصيرًا يا رب العالمين.. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب اللهم انصر شعب فلسطين ضد المحتلين».

دعاء لأهالي غزة في العيد

وفي دعاء لأهالي غزة في عيد الأضحى، يمكن أن يقال بالصيغ التالية:

ـ «اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.. اللهم يا رب اجعل لأهل غزة العزة النصرة والغلبة والهيبة.. اللهم يا رب إنّا نعوذ بك من العجز والقهر.. اللهم نستودعك فلسطين وكل أهالي غزّة فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وانزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض بما ومن عليها.. اللهم يا الله إنّا لا نملِك لهم إلا الدُّعاء فَيا رب لا تردّ لنا دُعاء.. اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عونا لأخواننا في فلسطين».

ـ «اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك، اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل شهدائهم.. اللهم بارك جهاد المجاهدين في فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.. يا الله يا الله يا الله إنَّهم عبادك المُستَضعفون فَكُنْ لهم عونا ومعينا يا رب انصر فلسطين الحبيبة.. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وسخر لهم الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها.. اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك».