رمي الجمرات في القرآن.. «الإفتاء» توضح الآيات

عبادات المسلمين إما أن يرد بها أمر من الله سبحانه وتعالى، أو تقرير أو فعل لنبيه صلى الله عليه و سلم ورد في سنته، ومن تلك العبادات مناسك الحج، والتي يتلذذ بها الحاج ويتقرب بها إلى ربه، ولكن هل وردت آيات بشأن رمى الجمرات في القرآن الكريم وهل ورد في السنة ما يدل على ذلك، هذ ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، بشأن رمى الجمرات.

رمي الجمرات في القرآن والسنة

قالت دار الإفتاء المصرية إن الآيات الواردة في القرآن الكريم بشأن رمى الجمرات وردت في ذكر المتعجل في الرمى في قوله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ»، وأما من السنة فقد ورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم».

وقت رمي الجمرات

وأوضحت الدار في حديثها عن رمي الجمرات في القرآن، أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أوجه في بداية وقت رمي الجمرات في أيام التشريق، فمنهم من قال إن رمى كل يوم من أيام التشريق لا يجوز إلا بعد الزوال، وهذا رأي جمهور العلماء واستدلوا في ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، أنه قال «رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ».

رمي الجمرات قبل الزوال

وأضافت الدار أن الرأي الثاني يقتضي بجواز الرمى قبل الزوال يوم النفر، وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، ورأى أبي حنيفة في ذلك أنه يجوز الرمى قبل الزوال بعد النفر الأول إن كان يقصد من ذلك التعجل، أما أصحاب الرأي الثالث فيرون أنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق، وهو مذهب جماعات من العلماء سلفًا وخلفًا، ورواية عن الإمام أبي حنيفة.