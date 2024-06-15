هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد؟.. «الإفتاء» تجيب

رمي الجمرات من مناسك الحج التي لا بد للحاج من فعلها، وذلك في أوقات محددة من موسم الحج، حيث يتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة المخصصة لرمي الجمرات الثلاث، والتي تبدأ بالصغرى ثم الوسطى وفي النهاية الكبرى «جمرة العقبة»، ولكن هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد.

هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد؟

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إن الشافعية والحنابلة أجازوا رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد، بما في ذلك جمرة العقبة يوم العيد، فيرميها جملة واحدة عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، موضحة أن ذلك يكون أداء لا قضاء في أصح الوجهين، لأن أيام مِنى حسب رأي الإمام الشافعي كلها كالوقت الواحد، وهو الظاهر من مذهب الشافعية والحنابلة.

حكم رمي الجمرات الثلاث في الحج

وأوضحت دار الإفتاء في إطار حديثها عن رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد، أن الرمي مِن واجبات الحج بإجماع الفقهاء الأربعة؛ لما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقتُ قبل أن أرمي، فقال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وأتاه آخر فقال: إني ذبحتُ قبل أن أرمي، قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وأتاه آخر، فقال: إني أفضتُ إلى البيت قبل أن أرمي، قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» قال: فما رأيته سُئِلَ يومئذ عن شيء، إلَّا قال «افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ». فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» أمرٌ ظاهره يقتضي وجوب العمل.

عدد الحصيات لكل جمرة

وأفادت دار الإفتاء بأنه بشأن رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد، أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن عدد الحصيات في كل جَمْرة سبعة؛ وذلك لما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ثُمَّ سَلَكَ الطَّريقَ الوُسْطى التي تَخْرُجُ على الجَمْرةِ الكُبْرى، حتى أتى الجَمْرةَ التي عند الشَّجَرةِ، فرماها بسَبْعِ حَصَياتٍ -يُكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ منها- مِثْلَ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِن بطْنِ الوادي، ثم انصَرَفَ إلى المَنْحَر». رواه مسلم في صحيحه.

حكم رمي الحصيات السبع دفعة واحدة

بينت دار الإفتاء أن من شروط رمي الجمرات عند جمهور أئمة المذاهب الأربعة أن يفرق الرامي بين الحصيات، بأن يرمي كل واحدة بمفردها وليس دفعة واحدة أو مثنى أوثلاث؛ وذلك لأنَّ القصد من الرمي هو التعبد، فلا بد أن يراعى فيه ذلك.