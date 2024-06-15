«بوفيه مفتوح» من داخل مخيمات حج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات (فيديو)

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لبوفيه مفتوح من داخل مخيمات حج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات، مدونة: «جزء من الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات على مدار اليوم»، مؤكدة حرصها على تذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج.

كما نشرت الوزارة، فيديو آخر، تحت عنوان «يرفعون أكف الضراعة إلى الله في خير يوم طلعت عليه الشمس.. اللهم تقبل منهم»، مؤكدة استمرار التنسيق مع رئيس البعثة والاطمئنان على صحة وسلامة الحجاج.

وظهر في الفيديو حاجة تدعو: «اللهم نسألك خير يوم عرفة وخيري الدنيا والآخرة بالأمن والرفق والصحة والعافية وخيرات الدين بالطاعة لك والرضا بقضائك».

تعالت الأصوات بالتلبية حمدا لله وشكرا على تمام نعمته، من مخيمات عرفات لحجاج الجمعيات الأهلية 2024.