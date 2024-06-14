تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية 2024 من الفنادق إلى عرفات (صور)

بدأ تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية 2024 من الفنادق إلى عرفات، من قليل، وسط استعدادات مكثفة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث حرص أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة الحجاج، على الاطمئنان على صحة وسلامة الحج قبل التصعيد، والوقوف على جميع التجهيزات الخاصة بذلك، مؤكدًا أن الوزارة وفرت عددًا من المشرفين على أعلى مستوى من الكفاءة لخدمة الحجاج.

توفير جميع الخدمات للحجاج

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع بدقة خطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات لحظة بلحظة لضمان توفير جميع الخدمات للحجاج، وتم تنفيذ الخطة على مراحل حتى لا يحدث تكدسا خلال مراحل التصعيد من أجل توفير الراحة والتيسير على جميع الحجاج حتى تسكينهم فى المخيمات بالمشاعر المقدسة.

حجاج الجمعيات الأهلية

وأشار أيمن عبدالموجود، إلى أن الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية مستقرة وتنسيق كامل مع البعثة الطبية لوزارة الصحة لمتابعة حالة الحجاج وتواجد العيادات الطبية طوال الـ 24 ساعة لتقديم كافة الاستشارات الطبية، مشددًا على جميع الحجاج بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج.