رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يكشف خطة التصعيد إلى مشعر عرفات

بعث أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ومساعد وزيرة التضامن، برسالة طمأنة إلى جموع المصريين بأن البعثة المصرية للحج بأراضي الحجاز بدأت إجراءاتها بشأن تصعيد الحجاج إلى مشعر «عرفات» وقضاء يوم التروية هناك؛ حتى يتمكنوا من التواجد غدا لأداء الركن الأعظم بجبل عرفة.

«عبد الموجود»: خطة للتصعيد ومتابعة دورية للحجاج

وأوضح «عبد الموجود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «0 الصبح»، مع الإعلامية هبة ماهر، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ هناك خطة للتصعيد ومتابعة دورية للحجاج، وذلك فيما يتعلق ببعثة وزارة التضامن المسؤولة عن حج الجمعيات الأهلية والتي تتضمن 7795 حاجا، لافتا إلى توجيهات الوزيرة بتقديم كامل التيسيرات لجميع الحجاج.

تصعيد أفواج الحجاج عقب صلاة الجمعة وحتى صلاة المغرب اليوم

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أنَّه عقب صلاة الجمعة سيبدأ تصعيد أفواج الحجاج حتى صلاة المغرب اليوم ما يستغرق 4 أو 5 ساعات، من خلال 175 حافلة، وبالفعل تم إرسال مقدمة للبعثة متواجدة حاليا في مشعل عرفات بشأن مراجعة المخيمات والاستعداد لاستقبال الحجاج.