مجسمات للخرفان والكعبة من «ورق وصفيح».. عيدية للأطفال في كفر الشيخ

تجمعان الزجاجات الفارغة وعلب الصفيح والأوراق وغيرها من المواد غير المستغلة، لتصنعا منها أشكالاً تضفي بهجة على الأطفال خلال احتفالات عيد الأضحى، بدلاً من إضرارها للبيئة، فتصممان ألعاباً على شكل خروف ومجسماً للكعبة، لتُدخلا السرور على قلوب الصغار في أول أيام العيد.

تصميم هدايا على شكل خروف العيد

«مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك فكرنا ننفذ مشغولات جديدة عشان نفرح الأطفال، فقررنا نعمل كروت تهنئة بالعيد وكمان علب هدايا على شكل خروف العيد عشان يتقدم فيها العيدية للطفل، وبدأنا التنفيذ باستخدام الفوم وورق الكرتون غير المستغل في بيوتنا والنتيجة كانت مبهرة»، هكذا تحكي آية حافظ، عن تنفيذ هدايا العيد، رفقة صديقتها رويدا عبدالله.

تنفيذ هدايا عيد الأضحى المبارك استغرق حوالى 3 ساعات، بحسب «آية»: «تنفيذ كروت التهنئة وعلب الهدايا أخد مننا وقت حوالي 3 ساعات بالظبط، ونفذنا فيهم شغل كتير، أما تنفيذ مجسم الكعبة المشرفة أخد وقت حوالى ساعتين، لأن بيكون فيها شغل وتفاصيل كتير، وحقيقي بتكون فرحتنا كبيرة لما بنخلص شغل ونلاقيه طالع مظبوط، ساعتها بنحس إنّ تعبنا ماراحش على الفاضي، وبيكون عندنا طاقة وشغف إننا نعمل شغل جديد، لأن تقريباً شغالين على المواسم، يعني في شهر رمضان بنعمل شغل خاص برمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى كمان وفي شم النسيم بنعمل شغل خاص باليوم ده».

«رويدا»: ردود أفعال الأطفال لما بيستلموا الهدايا بتسعدنا

فكرة تصميم الهدايا على شكل خروف العيد وتصميم نماذج لحجاج بيت الله والكعبة المشرفة تأتي في إطار تعريف الأطفال بشعائر الدين الإسلامي، وفقاً لما ذكرته رويدا عبدالله: «حريصين إننا نعرّف الأطفال إنّ فيه حاجة اسمها عيد الأضحى المبارك وفيها موسم للحج اللي بيعتبر ركن من أركان الإسلام الخمسة، وحقيقي ردود أفعال الأطفال لما بيستلموا الهدايا بتسعدنا».