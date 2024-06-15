«السكة الحديد» تكشف مواعيد القطارات أول أيام عيد الأضحى المبارك

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، موضحة أنه هناك أكثر من قطار يعمل على القضبان خلال فترة العيد مثل الـ«VIP» والثالثة المكيفة، وذات التهوية الديناميكية، والنوم.

مواعيد القطارات أول أيام عيد الأضحى

تقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي، مواعيد القطارات أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، وهي كالآتي:

قطار رقم 988 ثالثة مكيفة

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:10 دقائق.

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 19:35 دقيقة.

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 20:54 دقيقة.

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 22:25 دقيقة.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 00:15 دقيقة.

قطار رقم 84 نوم

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:20 دقيقة.

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 19:50 دقيقة.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 00:45 دقيقة.

قطار رقم 196 ثالثة مكيفة

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:35 دقيقة.

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 20:00.

- يصل إلى محطة الواسطى الساعة 21:15 دقيقة.

- يصل إلى محطة الفيوم الساعة 22:00.

قطار رقم 86 نوم

- يقوم من محطة القاهرة 19:45 دقيقة.

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 20:15 دقيقة.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 1:05 دقائق.

قطار رقم 976 VIP

- يقوم من محطة القاعرة الساعة 20:00.

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 20:30 دقيقة.

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 21:48 دقيقة.

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 23:30 دقيقة.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 1:25 دقيقة.

قطار رقم 1012 ثالثة مكيفة

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:20 دقيقة.

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 20:45 دقيقة.

- يصل إلى محطة الواسطى الساعة 21:44 دقيقة.

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 22:10 دقائق.

- يصل إلى محطة مغاغة الساعة 22:54 دقيقة.

- يصل إلى محطة بني مزار الساعة 23:10 دقائق.

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 00:10 دقائق.

- يصل إلى محطة ملوي الساعة 00:46 دقيقة.

- يصل إلى محطة ديروط الساعة 1:39 دقيقة.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 2:40 دقيقة.