آخر مدينة تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك 2024.. بعد القاهرة بـ14دقيقة

تفصلنا ساعات قليلة عن صلاة عيد الأضحى المبارك 2024، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، ونشرح لكم في التقرير التالي موعد صلاه العيد، وآخر محافظة تُصليه.

آخر مدينة تبدأ صلاة عيد الأضحى 2024

ووفقاً للهيئة العامة للمساحة، في تقرير صادر عنها، فإن آخر مدينة تبدأ صلاة عيد الأضحى 2024، ستكون مدينة مطروح، لافتة إلى أن فرق التوقيت بينها وبين صلاة العيد بالقاهرة سيأتي نحو 13 دقيقة.

وأعلنت الهيئة عن مواعيد الصلاة في باقي المدن كالتالي:

- رفح الجديدة: الساعة 6:04.

- العريش: الساعة 6:06 .

- طابا: الساعة 6:07.

- نويبع : الساعة 6:07

-دهب: الساعة 6:09 .

- بئر العبد الجديدة : الساعة 6:09.

- كاترين : الساعة 6:11.

- بورسعيد: الساعة 6:11 دقيقة.

- السويس 6:14 دقيقة.

- المنصورة 6:15 دقيقة

- العاشر من رمضان الساعة 6:16 .

- بلطيم: الساعة 6:16 .

- الزقازيق 6:16 دقيقة.

- القاهرة: الساعة 6:18 دقيقة

- طنطا الساعة 6:18 دقيقة

- دمنهور 6:19 دقيقة.

- 6 أكتوبر : الساعة 6:20 .

- الإسكندرية : الساعة 6:21.

- بني سويف: 6:21 دقيقة.

- المنيا: 6:25 دقيقة.

- أسيوط: 6:26 دقيقة.

- سوهاج: 6:25 دقيقة

- قنا: 6:22 دقيقة.

- أسوان: 6:26 دقيقة.

- مطروح: 6:31 دقيقة.