وكيل أوقاف «كفر الشيخ»: تجهيز 385 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك

قال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية انتهت من جميع الاستعدادات لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات المخصصة لذلك، والمساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة على مستوى المحافظة، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة أداء صلاة العيد في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط ورصد المخالفات.

تجهيز 385 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

وأضاف «بسيوني»، لـ«الوطن»، أنّه تم زيادة عدد ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك إلى 385 بواقع 50 ساحة جديدة عن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، والتي كانت عبارة 335 ساحة، لافتاً أنّه تم زيادة عدد الساحات حتى تستوعب المصلين في كافة مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لتكون بجانب المساجد الكبرى التي سوف يؤدى بها الأهالي صلاة العيد بجانب الساحات المعتمدة.

حظر استخدام أيّة ساحات غير مرخص لها

وأوضح «بسيوني»، أنّه جرى فرش ساحات عيد الأضحى المبارك بالسجاد، وتجهيز مكبرات ومعدات الصوت، ورفع كفاءة محيط ساحات الصلاة والمساجد، لافتاً أنّه تم تحديد إمام أساسي وآخر احتياطي للساحات التي جرى تخصيصها لإلقاء خطبة العيد تحسباً لأى ظروف طارئة قد تحدث للأئمة، مع التنبيه على تواجدهم قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات، مع تواجد أئمة المساجد الكبرى كل في نطاقه حتى الانتهاء من صلاة العيد.