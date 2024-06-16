4 رموز في عداد الكهرباء يجب عليك معرفتها.. تحافظ على الرصيد 

كارت الكهرباء واحد من أكثر الأشياء استخداما، والتي قد يجهل البعض التعامل معها، خاصة عند ملاحظة بعض الرموز الغريبة على الشاشة.

وجب الانتباه ومعرفة إلى ماذا تشير للحفاظ على رصيد الكارت لأطول فترة ممكنة والتي يمكن رصدها وفقا للصفحة الرسمية للشركة الكهرباء فيما يلي:

رمز Err 0204

يشير ظهور رمز Err 0204 على شاشة عداد الكهرباء، والتي قد يجهلها الكثيرون، إلى أن ذاكرة عداد الكهرباء ممتلئة ولا يمكن له استقبال أي معلومات أو بيانات أخرى، امتلاء ذاكرة عداد الكارت، وأنه لا يمكنه استقبال أي بيانات جديدة من الكارت، وفي هذه الحالة وجب على المستهلك الذهاب إلى شركة الكهرباء للعمل على تصفير العداد ليعود جديدا كما كان.

رمز E-Steal

رمز E-Steal في عداد الكهرباء، والذي يعني اختصارا كلمة electric steal، يشير إلى سرقة التيار، ويدل على وجود تداخل في وصلات الكهرباء.

رمز Err-1

يلاحظ البعض عدم استجابة الكارت، رغم شحنه بالرصيد، وظهور رمز Err-1 في الغالب، والذي يعني أن الكارت الذي أدخلته تالف ولا يصلح للاستخدام، لذا لا يستطيع العداد قراءته، وينصح في هذه الحالة بالذهاب إلى شركة الكهرباء لاستخراج بدل تالف.

‏Err- 1091

يرمز Err- 1091 إلى وجود مشكلة أو خطأ ما، في وقت العداد، وهذا الأمر وجب الانتباه له جيدا والعمل على إصلاحه في أسرع وقت، وذلك عبر تغيير وقت العداد، لأن في ذلك إشارة إلى أن كارت الكهرباء قد انتهت صلاحيته، وينصح في هذه الحالة العمل على استخراج كارت بدل تالف من شركة الكهرباء ذاتها.