خطوات استعادة رصيد كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. «مش هيروح عليك»

بات كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع موجودًا في كل بيت، باعتباره وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها، والذي يستلزم شحنه في كل مرة، لتكن المشكلة التي تشغل بال الكثيرون، هو كيفية استعادة الرصيد الموجود فيه، في حال ضياع الكارت أو فقدانه، والتي حددتها وزارة الكهرباء ويمكن تناولها في التقرير التالي.

خطوات استعادة رصيد الكارت مسبق الدفع

في حال وجود رصيد على كارت الشحن مسبق الدفع، وتسببت في ضياعه أو فقدانه عن طريق الخطأ، فلا داع للقلق فيمكن استعادة الرصيد الموجود به بسهولة، وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات والتي قد لا يعرفها البعض ويمكن تناولها فيما يلي:

التوجه مباشرة إلى شركة الكهرباء للإبلاغ عن ضياع الكارت أو فقدانه.

تقديم المستندات وبعد فحصها يتمّ إصدار كارت شحن مسبق الدفع في غضون 20 إلى 30 قيقة.

بمجرد الحصول عليه يدخل الموظف المختص على النظام الخاص بالعداد القديم، لمعرفة قيمة الرصيد الموجودة عليه والذي يتحول تلقائيًا ليصبح في الكارت الجديد، ليكن الأمر سهلًا على الإطلاق لاستعادة الرصيد في دقائق.

هناك بعض الأمور التي وجب الانتباه لها، بمجرد شحن كارت مسبق الدفع، والتي تساعدك في الحفاظ عليه من التلف، فوجب النظر إليها بعين الاعتبار والعمل على تطبيقها قدر الإمكان ويمكن تناولها فيما يلي: