«الكهرباء» أسباب تؤدي لنفاذ رصيد كارت عداد الكهرباء.. احذر عدم ضبط التاريخ

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، في بيان، إن سبب نفاد شحن الكهرباء في العداد الكودي، قد يحدث لعدة أسباب، منها «عدم ضبط التاريخ، تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع باستمرار، وضع قطعة معدنية فوق العداد»، لافتة إلى ضرورة اتباع بعض النصائح الدورية في هذا الشأن.

أسباب نفاذ رصيد عداد الكهرباء

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الحالات التي تعمل على نفاذ رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع بشكل سريع، محذرة من الوقوع في تلك الأخطاء لتوفير الكهرباء وترشيد الاستهلاك، خلال فصل الصيف.

- الاعتماد على اللمبات العادية وعدم استخدام لمبات الليد في إضاءة المنازل.

- ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة عند تشغيل التكييف.

- مغادرة الغرفة وترك التكييف يعمل.

- عدم استخدام التكييف المناسب للمكان المراد تبريده.

- تشغيل التكييف على درجة حرارة اقل من 25 درجة.

- ترك فيشة الأجهزة الكهربائية المختلفة مثل التليفزيون والميكروويف واللاب توب بالكهرباء بعد غلقها.

- عدم الاهتمام بصيانة المصاعد، لأنها تستهلك الكهرباء بشكل قوي.

- استخدام المصابيح الكهربائية صباحًا بدلا من الاعتماد على ضوء النهار.

- الاعتماد على غلاية المياه «الكاتيل» فى تحضير المشروبات الساخنة بدلا من البوتجاز.

- تشغيل السخان الكهربائي قبل مدة زمنية كبيرة من الاستخدام، مما يؤدي إلى استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

- ترك باب الثلاجة مفتوحا لفترات زمنية طويلة.