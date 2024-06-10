3 أسباب لنفاد رصيد كارت عداد الكهرباء سريعا.. خطأ شائع وحيلة كاذبة

يشتكي كثير من المواطنين، من سرعة نفاد كارت شحن عداد الكهرباء، رغم عدم استهلاك قدر كبير من الكهرباء، وفي الغالب تحدث تلك المشكلة نتيجة أخطاء قد لا ينتبه إليها البعض، وتتسبب في انتهاء الرصيد، نوضحها في التقرير التالي، ونكشف كيفية تفاديها.

أخطاء تهدد رصيد عداد الكهرباء

أوضح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، في بيان، أن سبب نفاد شحن الكهرباء سريعا في العداد الكودي، قد يكون للأسباب التالية:

عدم ضبط التاريخ.

تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع باستمرار.

وضع قطعة معدنية فوق العداد.

عدم ضبط التاريخ، ربما يكون نتيجة تعمد البعض ذلك، ظنا بأنه يساهم في ترشيد شحن الكهرباء، أو يتجاهل الضبط، معتقدا أنه قد يتغير من تلقاء نفسه مع انقطاع الكهرباء، وهو ما علق عليه محمد شلبي، مهندس الكهرباء، موضحا أن عدم ضبط التاريخ يتسبب بالخطأ في رفع شريحة الاستهلاك، بالتالي يؤثر على رصيد الكهرباء.

وأضاف شلبي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن حساب الشرائح يجب أن يبدأ وينتهي حسب أول وآخر يوم في الشهر: «لو التاريخ مش مظبوط طبيعي يؤثر على العداد»، لافتا إلى أن تدارك الخطأ وإعادة ضبط التاريخ، لا بد أن يكون في أول الشهر.

تشغيل أجهزة الكهرباء ذات الاستهلاك المرتفع باستمرار، يتسبب في نفاد شحن الكهرباء، بحسب ما أوضحه «شلبي»: «تأثير الأجهزة على العداد بيكون مضاعف، خاصةً إذا كانت ذات الاستهلاك العالي للطاقة»، لذلك يجب فصلها فورًا عقب استخدامها.

وعن وضع قطعة معدنية فوق العداد، أكد أن هذا أمر قد يفعله كثير من الناس، ظنًا بأن ذلك يخفض استهلاك الكهرباء، إلا أنه يؤثر على العداد، بسبب أن شحنات القطعة المعدنية تجعل العداد يستهلك قدر كبير من الطاقة.

كيفية التأكد من سلامة عداد الكهرباء

وَفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن التأكد من حساب استهلاك الشرائح بصورة صحيحة، يكون باتباع الخطوات التالية:

قبل تسجيل قراءة العداد افصل كل الأجهزة.

بعد مرور ربع ساعة من الفصل، سجل المبلغ الموجود في العداد.

شغل الأجهزة مرة أخرى، إذا كانت القراءة ثابتة يكون العداد سليمًا، إذا تغير بفارق كبير يجب التوجه إلى الشركة، لطلب فحص العداد أو إعادة ضبط التاريخ بالخطوات السالف ذكرها مع أول الشهر.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

قدم مهندس الكهربائي، بعض النصائح من أجل ترشيد الاستهلاك، وهي على النحو التالي: