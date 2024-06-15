دعاء عيد الأضحى.. «أسألك يا الله بجودك وكرمك أن تغفر لنا جميع ذنوبنا»

دعاء عيد الأضحى، يحرص المسلمين على ترديده صبيحة يوم العيد، الذي يفصلنا عنه ساعات قليلة، إذ يستعد المسلمون لاستقباله والاحتفال به، لذا يحرص البعض على معرفة دعاء عيد الأضحى، وأفضل الكلمات التي يدعو بها العبد ربه في هذا اليوم المبارك، وفي السطور التالية، توضح «الوطن» عددًا من الأدعية المستحبة في هذا الإطار.

دعاء عيد الأضحى

حول دعاء عيد الأضحى، نوضح في البداية أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: «خيرُ الدُعاءِ يوم عرفةَ وخير ما قلت أنا والنَبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير».

نص دعاء عيد الأضحى

في سياق الحديث عن دعاء عيد الأضحى، رغم أنّه لم يثبت أدعية بعينها لكل يوم من أيام شهر ذي الحجة، فيستطيع المسلم الدعاء بما شاء لنفسه وأحبابه في العيد، إلا أنّ هناك بعض الأدعية التي يمكن ترديدها، لتكون دعاء عيد الأضحى:

ـ «اللهم في صباح اليوم الأول من عيد الأضحى، أكرمنا في هذه الأيام بتمام القول، وسلامة الأحلام».

ـ «اللهم هذا يوم مبارك ميمون، والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، أسألك يا الله بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليه العين أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا جميع ذنوبنا».

ـ «اللهم يا خالق الكون يا من تحيي العظام وهي رميم، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم أسعدنا وأحبتنا ومن له فضل علينا والمسلمين جميعًا بالعيد السعيد».

دعاء عيد الأضحى للإمام زين العابدين

استمرارا للحديث عن دعاء عيد الأضحى، فيمكن ترديده بالصيغة التي جاءت عن الإمام زين العابدين وهي:

«اللهُم اجعلنِي مِن أهلِ التوحِيدِ والإِيمانِ بِك، والتصدِيقِ بِرسُولِك، والأئِمةِ الذِين حتمت طاعتهُم مِمن يجرِي ذلِك بِهِ وعلى يديهِ آمِين رب العالمِين».

«اللهُم ليس يرُد غضبك إِلا حِلمُك، ولا يرُد سخطك إِلا عفوُك، ولا يُجِيرُ مِن عِقابِك إِلا رحمتُك، ولا يُنجِينِي مِنك إِلا التضرعُ إِليك وبين يديك، فصل على مُحمدٍ وآلِ مُحمدٍ، وهب لنا - يا إِلهِي - مِن لدُنك فرجاً بِالقُدرةِ التِي بِها تُحيِي أموات العِبادِ، وبِها تنشُرُ ميت البِلادِ، ولا تُهلِكنِي - يا إِلهِي - غماً حتى تستجِيب لِي، وتُعرفنِي الإِجابة فِي دُعائِي، وأذِقنِي طعم العافِيةِ إِلى مُنتهى أجلِي، ولا تُشمِت بِي عدُوي، ولا تُمكنهُ مِن عُنُقِي، ولا تُسلطهُ علي».