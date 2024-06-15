موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة القاهرة والمدن الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة القاهرة، موضحة أن الصلاة تبدأ الساعة 6:18 دقيقة، وفي حدائق العاصمة 6:16 دقيقة والقاهرة الجديدة 6:18 دقيقة وبدر الساعة 6:16 دقيقة.

صلاة عيد الأضحى المبارك

ووفق الهيئة، فإن صلاة عيد الأضحى المبارك في العاصمة الإدارية الجديدة تكون الساعة 6:16 دقيقة وفي العبور الساعة 6:17 دقيقة، وفي السادس من أكتوبر الساعة 6:20 دقيقة وفي العاشر من رمضان الساعة 6:16 دقيقة

وفي سياق متصل، اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات خلال عيد الأضحى المبارك للتسهيل على مواطنيها فتقرر فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين وحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال.

إجراءات محافظة الجيزة لعيد الأضحى

- حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية

- تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع

- الإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة

- حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة

- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في أعمال النقل دون تصريح

- تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح