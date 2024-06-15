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«القاهرة الإخبارية»: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 من المتظاهرين في تل أبيب

كتب:

محمد عزالدين
10:05 م | السبت 15 يونيو 2024
مظاهرة

مظاهرة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 من المتظاهرين في تل أبيب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين