«القاهرة الإخبارية»: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 من المتظاهرين في تل أبيب كتب: محمد عزالدين 10:05 م | السبت 15 يونيو 2024 مظاهرة اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 من المتظاهرين في تل أبيب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: فريدة الشوباشي: إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية بسبب الدعم الأمريكي رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه بلدة المطلة شمالي إسرائيل إسرائيل ترفض عبور الأدوية و3 آلاف طفل يواجهون الموت جوعا.. ماذا يحدث في غزة؟ باحث سياسي: دخول إسرائيل في حرب مع لبنان نتائجه غير محسومة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تزعم اعتراض 11 مسيرة أطلقها حزب الله خلال 72 ساعة إسرائيل بقلم محمد عزالدين