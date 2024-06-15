فريدة الشوباشي: إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية بسبب الدعم الأمريكي

أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بالجهود المصرية في القضية الفلسطينية قائلة إنها متفردة ولن تتكرر، مؤكدة أنّ إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية بسبب الدعم الأمريكي.

مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين

وأضافت «الشوباشي» في حوارها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّ مصر ترفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما جعل القضية محط اهتمام من جميع دول العالم.

مساعدات غزة

وتابعت الكاتبة الصحفية: «المساعدات المصرية وتلك الآتية إلى مصر من دول أخرى، تدعم الفلسطينيين حتى في ظل العراقيل التي تضعها إسرائيل»، مشيرة إلى دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضحت: «حرب التجويع أمر بشع، وكل مسؤول يلتقي الرئيس السيسي يتحدث إليه عن غزة وعما حدث فيها، إذ يدعم رئس الجمهورية، القضية الفلسطينية ويسعى إلى استقطاب المواقف لصالح الفلسطينيين».