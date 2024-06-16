أنغام تحيي أضخم حفلات عيد الأضحى بالكويت.. وتوجه تهنئة للجمهور

تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا ضخما على مسرح آرينا بالكويت في عيد الأضحى يوم 17 يونيو الجاري، والذي يُعد الأبرز ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر.

وحرصت أنغام على توجيه تهنئة لجمهورها ومتابعيها حول العالم من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة تحمل اسمها وكتبت: «كل سنة وأنتم بألف خير.. أضحى مبارك».

وكانت أنغام قد كشفت عن تشوقها للقاء جمهورها بحفلها في مهرجان موازين الذي من المقرر أن تحييه بمنصة النهضة يوم 21 يونيو الجاري والذي يحظى باهتمام إعلامي في المغرب، خاصة وأنه يأتي بعد غياب أكثر من 10 سنوات تقريبا.

ونشرت أنغام بوستر الحفل مصحوبا بتعليق قائلة: «في منتهى الشوق والسعادة للقاء الجمهور المغربي الحبيب في 21 يونيو بمهرجان موازين».

وتصدرت أنغام مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إحياء حفلها بأوبرا دبي والذي وصف بليلة «رومانسية ساحرة».

وقبيل حفل أوبرا دبي تصدرت التريند أيضا عقب تألقها في إحياء احتفالية ذكرى تحرير سيناء التي أقيمت في العاصمة الإدارية والتي افتتحتها بأغنية وطنية مهيبة بعنوان «بلدي التاريخ».

وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفني تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمة وتُعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربي الأصيل.