أنغام تهنئ رامي جمال على ألبومه الجديد: تستاهل كل النجاح

هنأت الفنانة أنغام المطرب رامي جمال على ألبومه الجديد «خليني أشوفك»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشرت أنغام مقطع فيديو من ألبوم رامي جمال، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع «إنستجرام»، قائلة: «ألف مبروك ألبومك الجديد يا رامي تستاهل كل النجاح يا موهوب يا محترم»، ورد عليها رامي جمال عبر حسابه قائلًا: «نغومة الجميلة الصوت اللي مشرف بلدنا.. شكرًا».

وطرح الفنان رامي جمال ألبوم «خليني أشوفك» مؤخرا، والذي يحتوى على عدة أغانٍ مختلفة من ضمنهم أغنية تحمل نفس اسم الألبوم «خليني أشوفك».

ألبوم خليني أشوفك

وجاءت أغنيات ألبوم «خليني أشوفك» كالتالي: «بضيع وقت، خليني أشوفك، فستانك أبيض، أكدب، شاهد الله، بقول، عادي أنساك، قلبي خام، سوء تفاهم، قولي اه، أنت مين، أهو، أوقات، ذكريات هوانا، أنسى اسمك، بيكلموني».

تفاصيل أغنية خليني أشوفك

حققت أغنية «خليني أشوفك» نجاحًا كبيرًا عبر موقع «يوتيوب»، حيث حصدت مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، وهي من ألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضري، كلمات زياد حسام.