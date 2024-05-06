أنغام تتألق في حفل بأوبرا دبي وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات

أحيت المطربة أنغام، ليلة غنائية، وُصفت بالرومانسية الساحرة، مساء أمس الأحد، داخل أوبرا دبي وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وقدمت النجمة الكبيرة «أنغام» مجموعة مميزة من أغانيها الرومانسية وأبرزها: «بتوصفني، وأساميك الكتيرة، واتجاه واحد، وحتة ناقصة، وعمري معاك، وأهي جت، وعرفها بيا، ومتلخبطة، وهتمناله الخير، وبعتلي نظرة، واكتبلك تعهد، وسيدي وصالك، وياريتك فاهمني»، وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات الجمهور وسط تفاعل وتصفيق حار لم ينقطع طوال وصلتها الغنائية على خشبة المسرح.

وتصدرت أنغام، تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، عقب تألقها في إحياء احتفالية ذكرى تحرير سيناء التي أقيمت في العاصمة الإدارية، وافتتحتها بأغنية وطنية بعنوان «بلدي التاريخ».