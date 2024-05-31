أنغام وتامر عاشور يتألقان من جديد في احتفالية ضخمة بالقاهرة الجديدة

أشعلت أنغام، وتامر عاشور احتفالية ضخمة داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، بعد النجاح الكبير لحفل «الحوار الغنائي»، ضمن فعاليات موسم الرياض

حفل تامر عاشور وأنغام

أحيا أولى فقرات الحفل تامر عاشور الذي حضر بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وشقيقه آسر، وصعد على خشبة المسرح ليشعل أجواء الحفل بعدد كبير من أغانيه المُميزة، والمٌحببة لدى الشباب من الجنسين على مدى ساعة ونصف الساعة.

أنغام تلهب حماس الجمهور

وبمجرد صعود الإعلامي خالد عليش على خشبة المسرح قرب منتصف الليل ليقدم فقرة أنغام قائلا: «إحنا كلنا منتظرين.. صوت مصر أنغام لتتزايد أجواء الإثارة والبهجة ويترك الجمهور أماكنهم على طاولات الطعام ويلتفوا حول خشبة المسرح ليستقبلوها بعاصفة من هتافات الإعجاب لتصوير لحظة إطلالها على خشبة المسرح وكالعادة ردت أنغام على احتفاء الجمهور بأغنية حالة خاصة، بعدها قدمت وصلة طربية رومانسية تفاعل معها الجمهور طوال فترة تواجدها على خشبة المسرح».

حضرت أنغام بصحبة مديرة أعمالها راندا رياض، وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج ياسر الحريري، وسط حضور لعدد من الفنانين أبرزهم منة عرفة، والمذيعة شيماء حافظ.