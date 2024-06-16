منسق حركة تمرد بالسويس: نقل الاستمارات إلى القاهرة كان ملحمة

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، إن نقل الاستمارات للقاهرة كان ملحمة بشكل كبير، حيث في البداية يتم تخزين الاستمارات في حزب الوفد، وأحد الكافيهات الخاصة بأحد أصدقائه في القاهرة.

لم تصل النيران لمكان تخزين الاستمارات

وأضاف «السويسي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أن في نهاية الحملة، أخبرنا صاحب الكافيه أن الكافيه تم حرقه، ولكن لم تصل النيران لمكان تخزين الاستمارات، الأمر الذي أدى إلى نقلها في إحدى مقابر العائلة.

ونوه بأن حزب الوفد أبلغنا أنه تم كسر باب الحزب، وتمت سرقة الاستمارات، الأمر الذي يدل على أن الحملة ناجحة، ولكن تم نقلها بكل سلاسة لمقر الحملة في شارع معروف بوسط القاهرة.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك تهديدات بشكل رسمي لنا من الأحزاب الموالية للإخوان، ولكن بعض المضايقات، وتكسير للآمال، ولكن لم يؤثر ذلك فينا.

ومن الناحية غير الرسمية، كانت هناك الكثير من الاتصالات من بعض الأفراد تهددنا من أجل التوقف عن الانتشار والعمل على إيقاف الحملة، ولكن كنا مستمرين في الحملة رغم كل ذلك.

وأردف، أن الإخوان كانوا يراهنون أن الناس لن تستجيب، ولكن الشعب المصري فاجأنا بالنزول بهذا العدد الكبير، مؤكدًا أن الحملة ساهمت في إظهار التلاحم بين الشعب المصري بكل طوائفه، حيث كانت تراهن الجماعة على حزب «الكنبة» وأنهم لن ينزلوا في ثورة 30 يونيو.

وأكد أن الحملة لم تكن ممولة من أي جهة، وأن أفراد الحملة كان ما يميزهم هو الثقة المتبادلة، وهذا هو السبب في نجاح الحملة، بالإضافة إلى ثقة الشعب فينا.