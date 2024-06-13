دعاء الرسول عند المرض.. «اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي»

دعاء الرسول عند المرض له أهمية كبيرة في الإسلام، وله تأثير إيجابي على النفس والجسد، عندما يمر الإنسان بفترة مرض، يلجأ إلى الله بالدعاء طلباً للشفاء والراحة، حيث يُعبر الدعاء عن التوكل على الله والثقة في قدرته ورحمته، والدعاء يُسهم في تقوية الروابط الروحانية بين الإنسان وخالقه، مما يمنح المريض الطمأنينة والسكينة في مواجهة آلامه ومعاناته.

أهمية دعاء الرسول عند المرض النفسية والاجتماعية

ولـ دعاء الرسول عند المرض أهمية كبرى من حيث الناحية النفسية، يُعتبر الدعاء وسيلة فعالة لتخفيف الضغط النفسي والتوتر الذي يصاحب المرض، والشعور بالقرب من الله والدعاء له يُساهم في تحسين الحالة المزاجية للمريض ويزيد من صبره وتحمُّله، والدعاء يذكِّر المريض بأنه ليس وحيداً في محنته، بل أن هناك قوة إلهية ترعاه وتسمع دعاءه، وعلى الجانب الجسدي، تُظهر الدراسات أن التفاؤل والإيجابية الناتجة عن الدعاء يُمكن أن تسهم في تعزيز جهاز المناعة وتسريع عملية الشفاء، إذ يُساعد الدعاء في تقليل القلق والاكتئاب، مما يُعزز الصحة العامة ويُساهم في التعافي السريع، ويعزز الدعاء عند المرض التواصل والتضامن بين الأفراد.

الشفاء بـ دعاء الرسول عند المرض

وأشارت دار الإفتاء بشأن دعاء الرسول عند المرض إلى حديث السيدة عائشة حين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهذه الكلمات، «أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يُغادر سقما، قالت فلما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحها وأقولها، قالت: فنزع يده من يدي وقال: اللهم ألحقني بالرفيق، قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه».

يمكن ترديد أيضًا أدعية أخرى تصلح لأن تكون دعاء للمريض بالشفاء: «لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلا بالله».